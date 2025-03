Braga Netto e Garnier entregam defesas ao STF Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 08/03/2025 - 10h32 (Atualizado em 08/03/2025 - 12h07 ) twitter

Os advogados do ex-ministro da defesa Walter Braga Netto e do almirante Almir Garnier apresentaram suas defesas no caso da suposta tentativa de golpe. As defesas foram submetidas no último dia do prazo estipulado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Os advogados do almirante Garnier negaram as acusações e solicitaram que o julgamento ocorra no plenário do Supremo. Já a defesa de Braga Netto descreveu a denúncia como "surrealista" e criticou a delação premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.

