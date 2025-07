Bragantino supera Corinthians com gol nos acréscimos Ceará vence Fortaleza em clássico nordestino; Cruzeiro goleia Grêmio Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 10h42 (Atualizado em 14/07/2025 - 10h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fala Esporte: Bragantino vence o Corinthians com gol nos minutos finais

No último domingo (13), na Neoquímica Arena, o Corinthians enfrentou o Red Bull Bragantino em uma partida marcada por decisões controversas. O time visitante venceu por 2 a 1 com um gol nos acréscimos. Eduardo Sasha abriu o placar para o Bragantino, enquanto Cacá empatou para o Corinthians. Thiago Borbas garantiu a vitória da equipe de Bragança.

Na sequência do campeonato, o Corinthians jogará contra o Ceará fora de casa na quarta-feira, enquanto o Red Bull Bragantino enfrentará o São Paulo. Em outro jogo do domingo, o Ceará venceu o Fortaleza por 1 a 0, com um gol de Galeano, em um clássico regional. Este resultado fez o Ceará subir na tabela, enquanto o Fortaleza permanece na zona de rebaixamento.

Além disso, o Cruzeiro teve uma vitória expressiva sobre o Grêmio, ganhando por 4 a 1. Kaio Jorge foi o destaque da partida, marcando três dos quatro gols do time mineiro.

Assista ao vídeo - Fala Esporte: Bragantino vence o Corinthians com gol nos minutos finais

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!