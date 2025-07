Motociclista é detido após furar blitz e atropelar guarda civil em São Paulo

Um motociclista foi detido em São Paulo após tentar fugir de uma blitz e atropelar um GCM. O incidente ocorreu durante a noite na zona sul da cidade. A blitz foi realizada para verificar uma denúncia de perturbação de sossego. Apesar das ordens para parar, o homem acelerou e atingiu o agente. Todos os envolvidos caíram no chão. O motociclista foi agredido por outros agentes e algemado antes de ser levado à delegacia junto com a mulher que estava na garupa. O guarda sofreu uma fratura na tíbia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!