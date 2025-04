Brasileira é contida após tentar invadir cabine de avião em Guarulhos Comissários intervieram e passageira foi removida antes da decolagem Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 12h22 (Atualizado em 29/04/2025 - 12h22 ) twitter

Brasileira é contida após tentar invadir cabine de avião da American Airlines

Durante um voo da American Airlines partindo de Guarulhos, São Paulo, com destino a Nova York, uma passageira causou tumulto ao tentar acessar a cabine do piloto. Ela buscava explicações para o atraso de mais de duas horas e meia do voo. Comissários intervieram e, após resistência, a passageira foi retirada da aeronave. O incidente fez com que o avião retornasse ao portão devido a questões de segurança. Outros passageiros também reagiram à situação.

Assista em vídeo - Brasileira é contida após tentar invadir cabine de avião da American Airlines

