Especialista dá dicas de segurança para mulheres; confira

A aluna da USP, Bruna Oliveira da Silva, foi morta após uma abordagem criminosa enquanto voltava para casa. Câmeras de segurança capturaram o suspeito se aproximando. Especialistas sublinham a importância de as mulheres estarem vigilantes, evitando distrações como celulares. Em caso de abordagem, aconselha-se gritar para chamar atenção. Se o agressor não estiver armado, é aconselhável se aplicar técnicas simples de defesa pessoal, como girar o braço em direção ao polegar do agressor ou chutar em direção às partes íntimas.



