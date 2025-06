Brasileiro desaparece durante escalada nos Andes peruanos Edson Vandeira está desaparecido após tentativa de escalar montanha acima de 6 mil metros Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 15h11 (Atualizado em 05/06/2025 - 15h11 ) twitter

Brasileiro desaparece durante escalada em montanha no Peru

Um brasileiro está desaparecido após tentar escalar uma das montanhas mais desafiadoras dos Andes no Peru. Edson Vandeira, de 36 anos, natural de Suzano-SP, sumiu no domingo com dois montanhistas locais enquanto tentavam atingir o cume da montanha que ultrapassa 6 mil metros de altura.

As equipes de resgate enfrentam dificuldades devido ao acesso complicado da região. Autoridades peruanas, incluindo a Escola de Guias, estão pressionando para que uma aeronave seja disponibilizada para auxiliar nas buscas. Enquanto isso, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil acompanha o caso através da Embaixada em Lima e mantém contato com a família de Vandeira. Amigos e parentes aguardam ansiosamente por notícias.

Assista ao vídeo - Brasileiro desaparece durante escalada em montanha no Peru

