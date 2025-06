Calor extremo nos EUA fecha parques e danifica rodovias Temperaturas atingem até 45°C, afetando infraestrutura e segurança Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 14h12 (Atualizado em 27/06/2025 - 14h12 ) twitter

Calor extremo nos Estados Unidos provoca fechamento de parques e rodovias

Uma intensa onda de calor afeta grande parte dos Estados Unidos, com temperaturas chegando a 45 graus. Parques estão sendo fechados ao meio-dia devido ao calor excessivo, enquanto rodovias nas regiões leste e central foram interditadas para reparos emergenciais causados pela dilatação do asfalto. As autoridades emitiram alertas para cerca de 160 milhões de pessoas, recomendando evitar a exposição ao calor extremo.

O calor está impactando não apenas a infraestrutura, mas também a segurança dos cidadãos. Incidentes incluem problemas com pneus de veículos e estradas deformadas pelo calor. As condições de viagem se tornaram desafiadoras, com relatos de dificuldades enfrentadas por veículos nas rodovias.

A situação deve persistir nos próximos dias, com recomendações para que as pessoas permaneçam em locais fechados. Em algumas áreas, moradores buscam maneiras de se refrescar em espaços públicos como praças. As autoridades locais continuam monitorando a situação e emitindo orientações para a população.

Assista ao vídeo - Calor extremo nos Estados Unidos provoca fechamento de parques e rodovias

