EUA divulgam vídeo de testes com bomba destruidora de bunkers usada em instalação nuclear do Irã

As Forças Armadas dos EUA detalharam o uso de bombas detonadoras de bunkers em ataques a instalações nucleares no Irã. O Pentágono divulgou imagens mostrando o impacto dessas bombas, com 12 unidades usadas na usina nuclear de Fordow. Cada bomba pesa 14 toneladas e atinge até 60 metros de profundidade antes de explodir. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, minimizou um relatório da Agência de Inteligência que relatava um impacto limitado das ações, alegando vazamento político de informações.



