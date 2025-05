Câmara votará projeto contra descontos indevidos no INSS Fraudes motivam urgência na votação direta em plenário Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 13h50 (Atualizado em 21/05/2025 - 13h50 ) twitter

Câmara acelera votação de projeto contra descontos indevidos no INSS

A Câmara dos Deputados decidiu votar diretamente em plenário o projeto que proíbe descontos nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. A urgência no trâmite foi aprovada, eliminando a necessidade de análise pelas comissões. O presidente da Câmara afirmou que propostas relacionadas às fraudes no INSS serão reunidas para votação.

Até agora, 1,74 milhão de beneficiários solicitaram reembolso por descontos indevidos. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União estimam que as fraudes causaram um prejuízo de R$ 6 bilhões. A data para devolução dos valores ainda não foi definida.

