Caminhão tomba e atinge veículos no Rio Grande do Sul Pai e filha ficam feridos após acidente envolvendo caminhão e dois carros Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 12h44 (Atualizado em 04/07/2025 - 12h44 )

Caminhão carregado de leite tomba em rodovia no Rio Grande do Sul

Um caminhão carregado de leite tombou em uma rodovia no Rio Grande do Sul ao tentar fazer uma curva, colidindo com dois automóveis que trafegavam no sentido oposto. O acidente resultou em ferimentos para um pai e sua filha, que foram encaminhados ao hospital. A criança sofreu um corte na cabeça e fraturou a mandíbula. Todos os motoristas envolvidos realizaram teste de bafômetro, com resultados negativos.

Assista ao vídeo - Caminhão carregado de leite tomba em rodovia no Rio Grande do Sul

