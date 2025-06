Carlo Ancelotti celebra 66 anos e Fala Brasil prepara o prato favorito dele; confira Técnico da seleção brasileira completa 66 anos com prato favorito Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 14h26 (Atualizado em 11/06/2025 - 14h26 ) twitter

Carlo Ancelotti celebra 66 anos e Fala Brasil prepara o prato favorito dele; confira

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, comemorou seu 66º aniversário com uma vitória no campo. Para homenageá-lo, o Fala Brasil perguntou aos brasileiros qual prato eles escolheriam para presenteá-lo. Entre as sugestões estavam feijoada e bacalhau, mas o prato preferido de Ancelotti é o macarrão à carbonara.

No bairro do Bixiga, em São Paulo, conhecido por sua tradição italiana, o chef Bruno Stippe demonstrou como preparar a receita clássica. Os ingredientes principais incluem espaguete, gemas de ovos e queijo. A preparação envolve cozinhar a pasta em água abundante e misturar com os outros ingredientes para formar um creme.

