Protestos na Irlanda do Norte terminam em confronto e incêndios

Protestos violentos na Irlanda do Norte resultaram em confrontos com a polícia e incêndios pelo segundo dia consecutivo. Manifestantes mascarados atacaram policiais, incendiaram casas e veículos, revoltados por um caso de agressão sexual envolvendo dois adolescentes. Durante os confrontos, mais de 30 agentes ficaram feridos, e diversas casas e comércios sofreram danos.



