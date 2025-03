Carro capota duas vezes e quase atinge sorveteiro em Apucarana (PR) Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 03/03/2025 - 13h46 (Atualizado em 05/03/2025 - 12h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um sorveteiro escapou de ser atingido por um carro desgovernado em um cruzamento de Apucarana (PR) Dois carros colidiram e um deles perdeu o controle, tombando e girando. Enquanto isso, o sorveteiro empurrava tranquilamente seu carrinho na esquina. O veículo passou próximo a ele antes de parar novamente com as quatro rodas no chão. O homem não sofreu ferimentos durante o incidente.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro