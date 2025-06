Carro desgovernado derruba postes e deixa bairro de SP sem luz Motorista perde controle do veículo; bairro na zona leste fica sem energia Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 15h02 (Atualizado em 06/06/2025 - 15h02 ) twitter

Carro desgovernado derruba três postes e deixa bairro da zona leste de SP sem energia

Um acidente no Jardim Iguatemi, zona leste de São Paulo, causou a queda de três postes de luz, deixando o bairro sem energia elétrica. O incidente ocorreu quando um motorista perdeu o controle do carro e colidiu com um poste, resultando na queda dos outros dois.

Graças ao airbag e à estrutura do teto do carro, o motorista não sofreu ferimentos graves. A companhia de energia Enel informou que a eletricidade foi interrompida na área e que as ruas estão bloqueadas para reparos. O motorista será responsabilizado pelos custos dos danos causados aos postes.

A normalização dos serviços no bairro, incluindo escolas e comércio, está sendo priorizada para minimizar o impacto na comunidade.

