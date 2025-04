Carro desgovernado invade acampamento infantil nos EUA e deixa quatro mortos Autoridades investigam causas do acidente trágico Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 12h21 (Atualizado em 29/04/2025 - 12h21 ) twitter

Carro desgovernado invade acampamento infantil nos EUA e deixa quatro mortos

Um carro desgovernado invadiu um centro de atividades pós-aula nos Estados Unidos, causando a morte de quatro crianças com idades entre 4 e 18 anos. Três das vítimas estavam fora do prédio e uma dentro do galpão. Outras pessoas foram hospitalizadas, algumas em estado grave.

O motorista do veículo saiu ileso e foi levado para interrogatório e avaliação médica. As autoridades locais estão investigando para determinar as causas do acidente dentro desta área infantil.

