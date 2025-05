Carro 'voa' sobre bugue em manobra perigosa nas dunas do Ceará Caminhonete perde controle em Aracati; ninguém se feriu Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/05/2025 - 14h43 (Atualizado em 19/05/2025 - 14h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Veja o momento em que carro 'voa' durante manobra arriscada em dunas do Ceará

Um carro foi flagrado realizando uma manobra arriscada em alta velocidade sobre as dunas de Aracati, no Ceará. A caminhonete perdeu o controle e passou por cima de um bugue com três ocupantes antes de aterrissar metros adiante. Apesar do impacto impressionante, não houve feridos.

A prefeitura de Aracati informou que as forças de segurança foram acionadas para investigar o ocorrido. Além disso, as fiscalizações na área de Canoa Quebrada serão intensificadas para prevenir novos incidentes desse tipo.

Assista em vídeo - Veja o momento em que carro 'voa' durante manobra arriscada em dunas do Ceará

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!