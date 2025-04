Casa desaba em Japeri; casal é resgatado com ferimentos leves Defesa Civil avalia segurança de casas vizinhas após desabamento Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/04/2025 - 13h28 (Atualizado em 09/04/2025 - 13h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Casa desaba e moradores são resgatados em Japeri (RJ)

Na manhã desta quarta-feira (9), uma residência no bairro Engenheiro Pedreira, em Japeri (RJ), desabou enquanto um casal dormia. Marcelo e Elaine foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos leves e levados para a Policlínica de Japeri para avaliação médica. O desabamento ocorreu por volta das 5h35, quando um barranco cedeu sobre a terceira casa de um terreno inclinado. Marcelo ficou soterrado até a cintura, enquanto o teto caiu sobre Elaine. Apesar das dificuldades no resgate, ambos foram retirados dos escombros em segurança.

A Defesa Civil está inspecionando as casas vizinhas para avaliar riscos adicionais. O cachorro da família ainda está desaparecido e um forte odor de gás nos escombros preocupa as autoridades.

Assista em vídeo - Casa desaba e moradores são resgatados em Japeri (RJ)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!