Caso Giovana: polícia prende três suspeitos de participação na morte de adolescente
Empresário e funcionários são investigados por ocultação de cadáver
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Três homens foram presos sob suspeita de envolvimento na morte de Giovana Pereira Caetano, de 16 anos. A jovem faleceu após passar mal durante uma confraternização de fim de ano na empresa do empresário Gleison Luís. Além dele, um funcionário e o caseiro do sítio estão sendo investigados.
Durante buscas na residência de Gleison, a polícia encontrou uma arma de calibre restrito, resultando em sua prisão em flagrante. Os suspeitos alegam que Giovana usou drogas antes de falecer. Entretanto, sua mãe contesta essa versão e acredita que a filha foi vítima de um crime.
Após ser encontrada morta, Giovana foi enterrada clandestinamente em um sítio pertencente a Gleison. A investigação continua em segredo de justiça para esclarecer os eventos que levaram à morte da adolescente.
Quem foram os presos relacionados à morte de Giovana Pereira Caetano?
Três homens foram presos sob suspeita de envolvimento na morte de Giovana, incluindo o empresário Gleison Luís, um funcionário e o caseiro do sítio.
O que aconteceu com Giovana durante a confraternização?
Giovana Pereira Caetano, de 16 anos, faleceu após passar mal durante uma confraternização de fim de ano na empresa de Gleison.
Qual foi a controvérsia sobre o motivo da morte de Giovana?
Os suspeitos alegam que Giovana usou drogas antes de falecer, mas sua mãe contesta essa versão, acreditando que sua filha foi vítima de um crime.
O que aconteceu com o corpo de Giovana após sua morte?
Após ser encontrada morta, Giovana foi enterrada clandestinamente em um sítio pertencente a Gleison, e a investigação sobre o caso continua em segredo de justiça.
Veja também
Os suspeitos alegam que Giovana usou drogas antes de morrer
Fala Brasil playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!