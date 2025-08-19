Logo R7.com
Caso Giovana: polícia prende três suspeitos de participação na morte de adolescente

Empresário e funcionários são investigados por ocultação de cadáver

Fala Brasil

  • Três homens foram presos por suspeita na morte de Giovana Pereira Caetano, de 16 anos.
  • A jovem faleceu durante uma confraternização na empresa do empresário Gleison Luís Menegildo.
  • Gleison foi preso em flagrante após a polícia encontrar uma arma em sua residência.
  • Giovana foi enterrada clandestinamente em um sítio de Gleison, e a investigação está em segredo de justiça.

 

Três homens foram presos sob suspeita de envolvimento na morte de Giovana Pereira Caetano, de 16 anos. A jovem faleceu após passar mal durante uma confraternização de fim de ano na empresa do empresário Gleison Luís. Além dele, um funcionário e o caseiro do sítio estão sendo investigados.

Durante buscas na residência de Gleison, a polícia encontrou uma arma de calibre restrito, resultando em sua prisão em flagrante. Os suspeitos alegam que Giovana usou drogas antes de falecer. Entretanto, sua mãe contesta essa versão e acredita que a filha foi vítima de um crime.

Após ser encontrada morta, Giovana foi enterrada clandestinamente em um sítio pertencente a Gleison. A investigação continua em segredo de justiça para esclarecer os eventos que levaram à morte da adolescente.

Quem foram os presos relacionados à morte de Giovana Pereira Caetano?

Três homens foram presos sob suspeita de envolvimento na morte de Giovana, incluindo o empresário Gleison Luís, um funcionário e o caseiro do sítio.


O que aconteceu com Giovana durante a confraternização?

Giovana Pereira Caetano, de 16 anos, faleceu após passar mal durante uma confraternização de fim de ano na empresa de Gleison.

Qual foi a controvérsia sobre o motivo da morte de Giovana?

Os suspeitos alegam que Giovana usou drogas antes de falecer, mas sua mãe contesta essa versão, acreditando que sua filha foi vítima de um crime.


O que aconteceu com o corpo de Giovana após sua morte?

Após ser encontrada morta, Giovana foi enterrada clandestinamente em um sítio pertencente a Gleison, e a investigação sobre o caso continua em segredo de justiça.

Os suspeitos alegam que Giovana usou drogas antes de morrer

