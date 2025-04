Celular explode em loja de manutenção em Campos dos Goitacazes Explosão ocorreu devido a bateria inchada; técnico controlou rapidamente as chamas Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/04/2025 - 13h11 (Atualizado em 25/04/2025 - 13h11 ) twitter

Um celular explodiu em uma loja de reparos em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, enquanto um técnico realizava seu trabalho.

As câmeras de segurança capturaram o momento da explosão, gerando preocupação entre os presentes.

O técnico conseguiu controlar as chamas rapidamente. De acordo com o proprietário da loja, o celular pertencia a uma cliente e já apresentava sinais de que a bateria estava inchada, o que pode ter sido a causa do incidente.

Assista em vídeo - Celular explode em loja de manutenção em Campos dos Goytacazes (RJ)

