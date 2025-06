Cemitério clandestino é encontrado na zona sul de São Paulo Investigação aponta ligação com facção criminosa e Tribunal do Crime Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 14h22 (Atualizado em 27/06/2025 - 14h22 ) twitter

Cemitério clandestino ligado a facção criminosa é descoberto em SP

Na zona sul de São Paulo, a polícia descobriu um cemitério clandestino onde foram encontradas 12 ossadas humanas. A investigação sugere que o local servia para execuções ordenadas por uma facção criminosa. As vítimas exibiam sinais de execução, como corpos amarrados e crânios com perfurações.

A descoberta ocorreu após uma denúncia anônima, levando as autoridades ao terreno. A polícia agora está empenhada em identificar as vítimas e os responsáveis pelos assassinatos.

A operação contou com a participação da Polícia Civil, Guarda Civil Ambiental, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. As organizações continuam as buscas na área, com a expectativa de encontrar mais ossadas. Moradores da região relataram movimentações suspeitas de veículos, o que levou à denúncia que desencadeou a investigação.

