Polícia de SC investiga queda de balão que matou oito pessoas

A Polícia Civil de Santa Catarina realizou a perícia nos destroços do balão que caiu no último sábado (21), resultando na morte de oito pessoas. Os policiais encontraram o maçarico, onde as chamas teriam começado, e localizaram um extintor que não funcionou segundo o piloto. Peritos farão análises dos equipamentos com resultados previstos para até 10 dias. A fabricante do balão foi ouvida e mais de 20 depoimentos foram colhidos. Os voos em Praia Grande serão retomados apenas em julho.



