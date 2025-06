Cessar-fogo entre Israel e Irã provoca tensão internacional Trump anuncia trégua após negociações com Catar; Israel e Irã trocam acusações Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 14h26 (Atualizado em 24/06/2025 - 14h26 ) twitter

Cessar-fogo entre Israel e Irã: Trump diz que trégua está em vigor

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um cessar-fogo entre Israel e Irã após intensas negociações envolvendo autoridades dos dois países e mediação do Catar. Apesar do anúncio de trégua, Israel acusou o Irã de lançar mísseis antes do início oficial do acordo, uma alegação negada pelo Irã.

Assista ao vídeo - Cessar-fogo entre Israel e Irã: Trump diz que trégua está em vigor

