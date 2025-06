Frio intenso e geada surpreendem Santa Catarina

Santa Catarina enfrenta uma forte geada, com temperaturas abaixo de zero nesta terça (24). Em São Joaquim, os termômetros marcaram mínimas de menos 6 graus, resultando em árvores congeladas. A Defesa Civil alerta que as temperaturas podem continuar a cair ao longo do dia. Em Urupema, a mínima foi de menos 8 graus.



