Chuvas no Rio Grande do Sul deixam quatro mortos e mais de 6 mil pessoas fora de casa

No Rio Grande do Sul, a temperatura em Porto Alegre caiu para cerca de 5 graus, com sensação térmica de 0 grau devido ao vento, nesta terça (24). Apesar da pausa na chuva, diversos pontos ainda enfrentam alagamentos, especialmente no bairro Arquipélago, onde o acesso é feito por embarcações. Mais de 6 mil pessoas foram deslocadas e 130 municípios foram afetados pelas cheias. Quatro mortes foram registradas relacionadas às inundações.



