China convoca reunião na ONU após tarifas dos EUA Pequim reage à tarifa de até 245% imposta por Washington Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/04/2025 - 13h45 (Atualizado em 17/04/2025 - 13h45 )

China convoca Conselho de Segurança da ONU para reunião informal após tarifas de 245%

A disputa comercial entre Estados Unidos e China se intensificou com a imposição de uma tarifa de até 245% sobre produtos chineses. Em resposta, Pequim solicitou uma reunião informal no Conselho de Segurança da ONU, acusando Washington de intimidar aliados com essas medidas. A Casa Branca declarou que a tarifa é uma retaliação às ações do governo chinês, mas não especificou quais produtos seriam afetados.

Enquanto isso, outros países, como o Japão, estão em negociações com os Estados Unidos para tentar reduzir as tarifas impostas. Até agora, nenhum acordo formal foi alcançado.

