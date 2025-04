Exclusivo: Filhos de policial morto em trama de vingança conversam com Fala Brasil

O policial militar aposentado, Abel, foi atropelado duas vezes por um carro no estacionamento de um shopping em São Paulo . O veículo pertence a Osvaldo, pai de Luan, jovem que Abel matou no ano anterior durante uma briga de trânsito. A Polícia Civil investiga o caso como crime premeditado, possivelmente motivado por vingança.



