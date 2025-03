Cientistas desenvolvem medicamento que promete prolongar a vida dos cães Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 05/03/2025 - 12h10 (Atualizado em 06/03/2025 - 12h09 ) twitter

Cientistas de uma empresa em San Francisco (EUA) criaram um medicamento com sabor de carne bovina que pode prolongar a vida dos cães em até três anos, dependendo do porte e das condições de saúde do animal. Este remédio atua na disfunção metabólica, retardando doenças associadas à idade. Testes clínicos mostraram melhora na saúde cardíaca, articular e cognitiva dos cães, sem efeitos colaterais comuns dos medicamentos tradicionais. O lançamento está previsto para o próximo semestre, mas ainda não há estimativa de custo. A expectativa é que, no futuro, essa tecnologia possa ser utilizada também em seres humanos.

