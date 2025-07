Cobra encontrada em avião provoca atraso em voo na Austrália Animal foi removido após ser confundido com espécie venenosa Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 14h29 (Atualizado em 02/07/2025 - 14h29 ) twitter

Cobra encontrada em porão de avião causa atraso em voo na Austrália

Uma cobra de 60 centímetros foi descoberta no porão de bagagens de um avião durante um voo doméstico na Austrália, resultando em um atraso de duas horas. A operação de remoção foi realizada por um especialista, que entregou o animal a um veterinário. Inicialmente, a cobra foi confundida com uma espécie venenosa, mas foi confirmada como inofensiva. As autoridades suspeitam que ela tenha escapado da bagagem de algum passageiro.

