Criança é resgatada durante incêndio em apartamento no Espírito Santo

Em Iúna, Espírito Santo, um incêndio em um apartamento levou ao dramático resgate de uma criança. Imagens mostram uma mulher segurando o menino na sacada e, em seguida, jogando a criança para os policiais na calçada. Um homem escalou o imóvel ao lado para auxiliar na retirada da mulher, que tentou se jogar da sacada antes de ser ajudada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou após uma discussão entre o casal que residia no local. A mulher sofreu queimaduras em 40% do corpo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!