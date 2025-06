Comerciante chinês é preso em SP por matar jovem no Rio e diz que não se lebra do crime Suspeito teria obsessão não correspondida por Marcelle Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 12h51 (Atualizado em 17/06/2025 - 12h51 ) twitter

Preso em São Paulo por matar jovem no Rio, comerciante chinês diz que não se lembra do crime

Um comerciante chinês foi preso em Carapicuíba, na Grande São Paulo, sob suspeita de assassinar Marcelle Júlia Araújo da Silva, de 18 anos, no Rio de Janeiro. Testemunhas afirmam que a jovem foi morta por não corresponder às investidas amorosas do suspeito, Zhaohu Qiu.

O corpo da jovem foi encontrado em uma propriedade do comerciante na zona norte do Rio, enrolado em uma lona azul. Imagens de câmeras de segurança mostraram Zhaohu puxando um carrinho com uma lona semelhante no dia do desaparecimento.

Durante o funeral de Marcelle no Rio de Janeiro, a polícia prendeu Zhaohu em Carapicuíba. Em sua defesa, ele alegou não se lembrar dos eventos devido ao uso de maconha naquele dia, e pediu desculpas à família da jovem. O comerciante será acusado de feminicídio.

