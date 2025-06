Conrado retoma carreira e forma nova dupla sertaneja após morte de Aleksandro

Dois anos após o acidente que matou seu antigo parceiro Aleksandro, Conrado dá início a uma nova fase na música sertaneja ao formar dupla com Wesley. Juntos, eles lançaram o DVD "Chama na Moda" e o single "Postura". Em agosto, os cantores preparam um projeto especial com Wesley de Camargo, filho do também sertanejo de Luciano Camargo, que se tornou padrinho artístico da nova formação. A dupla celebra o momento com novos sucessos e forte conexão com os fãs.



