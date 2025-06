Granada lançada por drone explode perto de crianças no Rio de Janeiro

Um vídeo mostra uma granada lançada por um drone explodindo perto de crianças que brincavam em uma praça no Morro da Congonha, em Madureira, zona norte do Rio de Janeiro. O artefato foi supostamente lançado por traficantes. Até o momento, não há informações sobre feridos. A área é conhecida pela disputa entre grupos criminosos rivais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!