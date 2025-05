Conexão Teen 2025 promove interação familiar e escolhas conscientes Evento global reúne jovens para fortalecer laços reais fora do mundo virtual Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/05/2025 - 14h45 (Atualizado em 19/05/2025 - 14h45 ) twitter

Conexão Teen 2025 mobiliza adolescentes em evento global

O Conexão Teen 2025 reuniu milhares de adolescentes no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e em outros países. Organizado pela Força Teen Universal, o evento destacou a importância de desconectar do mundo virtual para fortalecer laços familiares e amizades.

Renato e Cristiane Cardoso ministraram palestras sobre escolhas na adolescência, incentivando reflexões sobre decisões pessoais. Atividades culturais como dança e música proporcionaram um espaço para expressão pessoal.

Assista em vídeo - Conexão Teen 2025 mobiliza adolescentes em evento global

