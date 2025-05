Casal de franceses e brasileiro morrem em acidente de carro nos Lençóis Maranhenses

Um acidente ocorrido na região dos Lençóis Maranhenses resultou na morte de três pessoas. A camionete que transportava os passageiros capotou e caiu em um lago. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma roda do veículo se soltou e o motorista perdeu o controle. As vítimas incluem dois turistas franceses: um homem de 65 anos e uma mulher de 56 anos, além do motorista brasileiro de 33 anos. Os turistas estavam no Brasil para o casamento do filho.



