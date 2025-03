Confira a previsão do tempo para este fim de semana Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 08/03/2025 - 11h18 (Atualizado em 08/03/2025 - 12h09 ) twitter

Em Natal, Rio Grande do Norte, tem previsão de mínima de 24 e máxima de 30 graus, com sol e possibilidade de chuva neste fim de semana. Em Santos, litoral paulista, as temperaturas variam entre 26 e 28 graus. Já em Florianópolis, os termômetros vão de 24 a 30 graus, com previsão de chuva no domingo.

