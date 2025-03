Confissão de assassinato de jovem em Cajamar (SP) levanta dúvidas Principal suspeito alegou ter tido um envolvimento amoroso com a vítima Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 11h37 (Atualizado em 18/03/2025 - 11h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maicol diz que teve relacionamento amoroso com Vitória; confissão é marcada por discrepâncias

Maicol Salles dos Santos confessou o assassinato de Vitória Regina, de 17 anos, na Grande São Paulo. Ele alegou ter matado a jovem com facadas e afirmou que a vítima entrou em seu carro voluntariamente. A polícia, no entanto, encontrou inconsistências na confissão e investiga se houve participação de outras pessoas no crime.

Durante a investigação, Maicol declarou que mantinha um relacionamento amoroso com Vitória. Ele também mencionou ter tentado ocultar o corpo, mas a polícia encontrou divergências em seu depoimento. A jovem teria sido mantida viva por dois dias após o desaparecimento, segundo a perícia.

A polícia planeja realizar uma reconstituição do crime para esclarecer os detalhes e verificar a veracidade das informações fornecidas por Maicol. A suspeita é de que a confissão possa estar encobrindo a participação de outras pessoas no crime. A investigação continua para determinar a cronologia dos eventos e confirmar as circunstâncias da morte de Vitória.

Assista em vídeo - Maicol diz que teve relacionamento amoroso com Vitória; confissão é marcada por discrepâncias

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!