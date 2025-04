Conflito entre mãe e escola por dieta sem glúten para aluna celíaca Disputa em Araucária envolve restrições alimentares de estudante com doença celíaca Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 13h37 (Atualizado em 24/04/2025 - 13h37 ) twitter

Escola convoca mãe para reclamar de bolo de cenoura enviado a filha celíaca

Em Araucária, Paraná, um conflito surgiu entre Tairini, mãe de uma aluna celíaca de nove anos, e a escola onde sua filha estuda. A instituição permite que a menina leve refeições de casa, mas exige que sigam um cardápio específico. A tensão aumentou quando Tairini enviou um bolo de cenoura para o lanche da filha.

Tairini afirma enfrentar dificuldades financeiras para seguir rigorosamente o cardápio escolar e relata que sua filha continua a apresentar sintomas de ingestão de glúten, mesmo com as refeições preparadas pela escola. Este problema foi confirmado por exames médicos. O caso chegou ao Ministério Público do Paraná, resultando em um acordo para que a escola fornecesse antecipadamente o cardápio semanal.

O caso destaca as dificuldades enfrentadas por famílias celíacas em manter uma alimentação adequada e acessível. Tairini espera que a situação seja resolvida com compreensão das necessidades especiais de sua filha.

