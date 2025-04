Confronto em Suzano resulta em três mortes durante operação policial Líder de facção peruana era alvo da ação que envolveu forças de elite Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/04/2025 - 14h35 (Atualizado em 17/04/2025 - 14h37 ) twitter

Operação para prender criminoso peruano termina com três mortos na Grande SP

Uma operação policial em Suzano, na Grande São Paulo, terminou em um tiroteio fatal envolvendo forças de elite e resultando na morte de dois criminosos e um policial brasileiro. A ação tinha como objetivo capturar Eric Moreno Hernández, conhecido como El Monstro, líder de uma facção criminosa peruana procurado por extorsões e homicídios. A Polícia Federal Brasileira assumiu o caso devido à sua repercussão internacional.

Durante a operação, informações indicavam que membros da facção estavam escondidos em um condomínio na cidade. Ao abordar um suspeito no local, outro criminoso iniciou um tiroteio e fez reféns. Forças táticas foram mobilizadas rapidamente para controlar a situação. No confronto, o sargento Rafael Villodres foi morto; ele servia no batalhão de choque há 22 anos e deixou duas filhas.

El Monstro é suspeito de expandir suas operações para o Brasil e outros países sul-americanos como Chile e Bolívia. O governo peruano oferece uma recompensa significativa por informações que levem à sua captura.

