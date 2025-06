Consumo moderado de café pode reduzir risco de mortalidade Estudo nos EUA alerta para efeitos de açúcar e gordura na bebida Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 12h45 (Atualizado em 23/06/2025 - 12h45 ) twitter

Boa Notícia: Estudo aponta que consumo moderado de café diminui risco de morte

Pesquisadores da Universidade Tufts, nos Estados Unidos, apontam que ingerir uma ou duas xícaras de café diariamente pode reduzir o risco de morte por diversas causas, incluindo doenças cardiovasculares.

No entanto, o acréscimo de açúcar ou gordura saturada à bebida pode diminuir esses benefícios.

O estudo revela que o consumo de café com baixos níveis de açúcar e gordura saturada está associado a uma redução de 14% no risco de mortalidade, em comparação com a ausência de consumo da bebida.

Quando consumido puro, uma xícara por dia pode diminuir o risco de morte em 16%, enquanto duas ou três xícaras reduzem esse risco em 17%. Quantidades superiores a três xícaras não mostraram benefícios adicionais.

O consumo ideal recomendado é entre 350 e 400 ml por dia, equivalente a cerca de quatro xícaras de café expresso. A pesquisa destaca que o consumo excessivo de açúcar e gordura no café pode impactar negativamente a saúde, interferindo na microbiota intestinal e aumentando a ingestão calórica.

