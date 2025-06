Nova frente fria deve derrubar temperatura em São Paulo

A Defesa Civil emitiu um alerta sobre a chegada de uma nova frente fria ao estado de São Paulo . Em cidades como Itapeva e o Vale do Ribeira, as temperaturas devem chegar a 3ºC. Na capital paulista, a previsão é de 5ºC na quarta-feira e possibilidade de temporais com ventos de até 60 km/h. A Defesa Civil recomenda que grupos vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas em situação de risco, evitem a exposição ao frio, além de cuidarem da alimentação e hidratação.



