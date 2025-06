Coreia do Norte inaugura resort de luxo com Kim Jong-un Líder norte-coreano participa de cerimônia ao lado da esposa Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 14h04 (Atualizado em 27/06/2025 - 14h04 ) twitter

Coreia do Norte inaugura resort de luxo com presença de Kim Jong-un

A Coreia do Norte inaugurou um resort de luxo em sua região costeira com a presença de Kim Jong-un e sua esposa. O complexo turístico ocupa uma área de 4 km com hotéis, restaurantes, lojas e um parque aquático. Apesar de abrir para visitantes na próxima semana, o país mantém restrições rigorosas à entrada de estrangeiros.

Assista ao vídeo - Coreia do Norte inaugura resort de luxo com presença de Kim Jong-un

