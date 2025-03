Corpo de Wlamir Marques é velado no ginásio que leva o nome dele em São Paulo Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 19/03/2025 - 11h17 (Atualizado em 19/03/2025 - 12h04 ) twitter

O corpo do bicampeão mundial de basquete Wlamir Marques é velado no ginásio que leva o nome dele, no Corinthians, na zona leste de São Paulo. Ídolo do esporte morreu na terça-feira (18), aos 87 anos, de causas não reveladas.

