Criança de 3 anos morre após ser esquecida em carro em São José do Rio Preto Investigação trata caso como homicídio culposo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 12h25 (Atualizado em 03/04/2025 - 12h25 )

Criança de 3 anos morre após ser esquecida dentro do carro pela tia no interior paulista

Uma criança de 3 anos morreu após ser esquecida dentro de um carro pela tia em São José do Rio Preto (SP). O velório ocorre no cemitério Jardim da Paz, com sepultamento previsto para a tarde desta quinta (3). O caso foi registrado como homicídio culposo e está sendo investigado pela Polícia Civil, conduzida pelo Terceiro Distrito Policial.

A tia, uma mulher de 39 anos, deveria ter levado a criança à creche, mas seguiu direto para o trabalho. Horas depois, ao lembrar-se do esquecimento, ela encontrou o menino desacordado no veículo. Ele foi levado rapidamente para atendimento médico após sofrer uma parada cardiorrespiratória, mas infelizmente não resistiu.

Criança de 3 anos morre após ser esquecida dentro do carro pela tia no interior paulista

