Cantora Bruna Lipiani viraliza com apresentações inesperadas em bares de BH

Bruna Lipiani é uma cantora de Belo Horizonte (MG) conhecida por suas apresentações surpresas em bares. Aos 26 anos, ela começou a cantar aos cinco e optou por seguir carreira na música após outras experiências. Ela se apresenta com o apoio de amigos e do gerente do local, expressando nervosismo antes das performances. Com o sonho de viajar pelo Brasil, Bruna almeja fazer shows com suas próprias composições.



