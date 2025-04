Criminosos armados atacam Guaxupé em ação do 'novo cangaço' Quadrilha invade cidade mineira, ataca agência bancária e batalhão da PM Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 11h36 (Atualizado em 08/04/2025 - 11h36 ) twitter

'Novo cangaço' ataca agência bancária e batalhão da PM em Guaxupé (MG)

Durante a madrugada desta terça (8), uma quadrilha fortemente armada invadiu Guaxupé, no interior de Minas Gerais, causando pânico entre os moradores com explosões e tiros. O grupo chegou ao centro da cidade com três veículos e rapidamente tomou o quarteirão onde estão localizadas as agências bancárias, concentrando-se em uma delas.

Para dificultar a resposta policial, os criminosos também atacaram o prédio do batalhão da Polícia Militar, ferindo um agente com estilhaços de vidro. O policial não corre risco de vida. A polícia local não conseguiu prender os envolvidos e não há informações confirmadas sobre a subtração de dinheiro. A Polícia Federal assumirá as investigações do caso.

Assista em vídeo - 'Novo cangaço' ataca agência bancária e batalhão da PM em Guaxupé (MG)

