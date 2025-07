Criminosos sequestram caminhoneiro e roubam carga de bicicletas elétricas Motorista foi compelido a dirigir sob ordem de criminosos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 14h17 (Atualizado em 04/07/2025 - 14h17 ) twitter

Criminosos sequestram caminhoneiro e roubam carga de bicicletas elétricas

Durante uma entrega em Guarulhos, na Grande São Paulo, funcionários de uma transportadora foram sequestrados e mantidos dentro de um caminhão por aproximadamente 30 minutos. Os criminosos obrigaram o motorista a seguir dirigindo o veículo. A ação policial foi desencadeada após a seguradora do caminhão sinalizar a desconexão do rastreador.

A carga, composta por bicicletas elétricas, estava avaliada em mais de R$ 200 mil. Enquanto o assalto ocorria, as vítimas permaneceram na cabine do veículo, sob constante ameaça. No local escolhido pelos criminosos, parte da carga foi desviada.

O veículo, além dos reféns, abrigava quatro pessoas, dentre elas um assaltante disfarçado de funcionário. Durante uma averiguação, a polícia identificou e prendeu um dos envolvidos, pertencente a uma quadrilha especializada nesse tipo de crime, com antecedentes de roubo e furto. As investigações prosseguem para capturar os outros integrantes.

