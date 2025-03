Daniel e Gustavo buscam justiça após serem inocentados no caso Vitória Acusados injustamente, eles enfrentam desafios para retomar suas vidas Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 12h45 (Atualizado em 19/03/2025 - 12h45 ) twitter

Gustavo e Daniel tentam retomar suas vidas após provarem inocência no caso Vitória

Daniel Lucas Pereira e Gustavo Vinícius de Moraes Santos foram considerados inocentes no caso do assassinato de Vitória Regina em Cajamar (SP). Daniel descreveu a angústia vivida após ser acusado injustamente, resultando na perda de emprego e ameaças constantes nas redes sociais. Mesmo com a confissão de Maicol Antonio Sales dos Santos como autor do crime, Daniel ainda hesita em sair de casa devido ao medo.

Gustavo também foi afetado pelas acusações infundadas, tendo que provar seu álibi para limpar seu nome. Ele relatou como sua vida pessoal e familiar foi impactada pelas falsas acusações. Ambos planejam buscar reparação judicial pelos danos causados.

O advogado de Daniel pretende processar por difamação nas redes sociais, enquanto Gustavo busca restaurar sua imagem pública. Agora, aguarda-se que o Ministério Público formalize a denúncia contra Maicol pelo crime cometido.

