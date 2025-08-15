Defesa Civil alerta para tempo seco em SP

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta devido às condições climáticas adversas esperadas nos próximos dias. Uma massa de ar seco está causando grande variação de temperatura, com manhãs frias e calor à tarde, retornando ao frio à noite.
A umidade relativa do ar poderá atingir níveis críticos, ficando abaixo de 20% em algumas áreas, aumentando significativamente o risco de queimadas. A população é aconselhada a manter-se hidratada e tomar cuidados adicionais para aliviar o desconforto causado pelo tempo seco.
