Desaparecimento da menina Yara alerta que pais devem supervisionar filhos no ambiente virtual

O desaparecimento de Yara, uma menina de 12 anos que interagiu com um desconhecido online, ressalta os perigos enfrentados por crianças na internet sem supervisão adequada. Preocupada com situações similares, Evelyn descobriu que seu filho de 13 anos estava compartilhando o endereço residencial com um amigo virtual. Para proteger seus filhos, ela adotou medidas como bloquear acessos indesejados e monitorar o tempo online.

Evelyn enfrenta desafios adicionais para limitar o tempo que seu filho mais novo, que é autista, passa em dispositivos eletrônicos. Especialistas aconselham que crianças usem dispositivos dos pais e que sejam monitoradas por aplicativos específicos para garantir sua segurança.

De acordo com o Ministério da Justiça, cerca de 20 mil crianças e adolescentes desaparecem anualmente no Brasil, com uma parcela significativa ocorrendo em São Paulo. A conscientização sobre os riscos digitais e a vigilância contínua são essenciais para proteger os jovens nesses ambientes virtuais.

