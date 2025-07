Empresários falam em colapso comercial após tarifaço dos EUA a produtos brasileiros

O governo brasileiro está desenvolvendo estratégias para enfrentar a taxação de 50% aos produtos brasileiros anunciada pelos Estados Unidos. Setores como petróleo e café expressam preocupação com possíveis colapsos nas exportações. O presidente Lula mencionou a possibilidade de recorrer à OMC (Organização Mundial do Comércio) e à lei da reciprocidade, afirmando: "Nós não abriremos mão da reciprocidade". Ministros avaliam ampliar mercados no Oriente Médio e Sul Asiático. No Congresso, há discussões sobre a responsabilização política relacionada às tarifas impostas pelos EUA.



